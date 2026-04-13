La vittoria in rimonta dell’Inter in casa del Como ha probabilmente regalato più di metà scudetto agli uomini di Cristian Chivu. Quella di domenica sera è stata una gara da montagne russe, con grandi giocate e anche diversi errori da entrambe le parti. E proprio di alcuni di questi errori si è discusso negli studi di Pressing. Riccardo Trevisani in quest’ottica ha lanciato una stoccata a Yann Sommer: “Mi costringete a dire che l’Inter sta vincendo lo scudetto senza il portiere. Anche col Como ha sbagliato la solita respinta, come a Firenze, e il secondo gol è parabilissimo”.

Di tutta risposta, Sandro Sabatini ha evidenziato invece la prova dell’estremo difensore avversario Butez: “Ma che parabilissimo? Se c’è un portiere da mettere sotto accusa oggi è quello del Como, non quello dell’Inter“. “Facciamo finta di niente allora, poi si va in Champions e si esce col Bodo“, ha chiosato infine Trevisani.