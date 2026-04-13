Trevisani durissimo: “L’Inter sta vincendo lo scudetto giocando in 10!”
L'attacco del giornalista
La vittoria in rimonta dell’Inter in casa del Como ha probabilmente regalato più di metà scudetto agli uomini di Cristian Chivu. Quella di domenica sera è stata una gara da montagne russe, con grandi giocate e anche diversi errori da entrambe le parti. E proprio di alcuni di questi errori si è discusso negli studi di Pressing. Riccardo Trevisani in quest’ottica ha lanciato una stoccata a Yann Sommer: “Mi costringete a dire che l’Inter sta vincendo lo scudetto senza il portiere. Anche col Como ha sbagliato la solita respinta, come a Firenze, e il secondo gol è parabilissimo”.
Di tutta risposta, Sandro Sabatini ha evidenziato invece la prova dell’estremo difensore avversario Butez: “Ma che parabilissimo? Se c’è un portiere da mettere sotto accusa oggi è quello del Como, non quello dell’Inter“. “Facciamo finta di niente allora, poi si va in Champions e si esce col Bodo“, ha chiosato infine Trevisani.