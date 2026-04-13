Nonostante la vittoria probabilmente decisiva per la corsa Scudetto, anche in Como-Inter è arrivato un altro errore arbitrale clamoroso ai danni dell’Inter. Lo spiega e ne parla anche l’ex arbitro Graziano Cesari, dagli studi di Pressing: “Massa è lì vicino, può vedere bene tutta l’azione. Indica subito un calcio di punizione sulle proteste dei giocatori del Como e ammonisce Bonny. A questo punto interviene il VAR che gli dice che l’intervento è in area di rigore, quindi si cambia il provvedimento. Ma andiamo a vedere le immagini, che sono talmente facili da interpretare che non ci può essere una lettura diversa. Questo non è mai calcio di rigore, è Nico Paz a colpire Bonny, nessun intervento falloso del giocatore dell’Inter. Bastava farlo vedere a Massa al monitor”.

La domanda quindi sorge spontanea, e viene posta dalla conduttrice all’ex arbitro: “Perché al VAR Aureliano non controlla l’intervento? Secondo me si sono dimenticati di guardare se fosse fallo. Il grave è proprio questo, hanno guardato solo una cosa e non l’altra. Non so darmi una spiegazione, perché essendo in due al VAR avevano tutte le possibilità di visionare le immagini. Era molto, molto facile la decisione”.