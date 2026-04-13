Clamoroso attacco frontale di Giancarlo Padovan nei confronti di Cristian Chivu. In un articolo pubblicato sul Messaggero Veneto, nel quale il giornalista ha commentato la vittoria in rimonta dell’Inter sul campo del Como, sono arrivate stoccate pesanti nei confronti del tecnico nerazzurro, definito “l’allenatore più presuntuoso e sopravvalutato dell’intera categoria”.

Scrive Padovan: “Tutto previsto, tutto già detto. L’Inter, con nove punti di vantaggio a cinque giornate dalla fine, ha vinto lo scudetto, nonostante l’assenza di Lautaro Martinez e, soprattutto, la presenza in panchina dell’allenatore più presuntuoso e sopravvalutato dell’intera categoria. A Como i nerazzurri hanno visto le streghe ma, per loro fortuna, il formidabile Thuram prima ci ha messo la zampa e, ad inizio di ripresa, ha usato il cervello per un pareggio insperato e del tutto immeritato. Siccome, poi, la fortuna spesso assiste i mediocri, Chivu si è ritrovato in mano tre punti decisivi per lo scudetto, grazie a Dumfries, l’uomo che stava per sostituire. L’olandese non solo ha siglato il sorpasso, ma ha suggellato il successo con una doppietta, rendendo inutile l’assalto finale del Como (3-4 il finale)”.

Conclude poi il giornalista: “Il calcio è strano. Nessuno può eccepire sulla legittimità del titolo dell’Inter – squadra più forte con l’organico più forte – ma, a parte la goleada contro la Roma dimezzata di una settimana fa, la gestione di Chivu e i risultati precedenti alla svolta sono stati talmente deludenti da incoraggiare l’impossibile rimonta del Na-poli. Tuttavia Conte, già nel pomeriggio, aveva abdicato, buttando due punti in casa del Parma. A quel punto neanche Chivu sarebbe riuscito a perdere lo scudetto, nonostante un primo tempo con un solo tiro in porta, quello del gol dell’1-2″.