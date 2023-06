In Portogallo nelle scorse ore tutti i principali quotidiani sportivi hanno parlato di un forte interessamento da parte dell’Inter per Otavio, trequartista portoghese del Porto, tanto che sarebbe pronta a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Barella. Intervistato da Sportitalia, l’agente del giocatore, Israel Oliveira, ha replicato così: “Otavio ha un contratto con il Porto e sta bene qui, è felice di giocare per i Dragoes. Certo, se davvero l’Inter ufficializzasse una proposta, analizzeremo questa possibilità e l’ipotesi di giocare in nerazzurro. Il mio lavoro è portare la proposta al giocatore, poi starà a lui eventualmente decidere se accettarla o meno. Può essere da prima fascia in Serie A? Non ho dubbi che sarebbe decisivo da voi. Otavio è un giocatore con grandi colpi e potrebbe fare bene in qualsiasi club del mondo. Credo che qualsiasi allenatore vorrebbe avere un giocatore del suo livello”.

L’opinione di Passione Inter

Al netto delle qualità di Otavio, il cui acquisto potrebbe essere anche interessante, ci sono diverse perplessità sul suo accostamento all’Inter. La prima è il prezzo della clausola: una cifra molto alta che i nerazzurri non possono spendere di certo a cuor leggero. La seconda riguarda l’indiscrezione di O Jogo: è difficile pensare a uno scenario in cui il club voglia cedere Barella per sostituirlo con Otavio.