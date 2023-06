È spuntato come candidatura improvvisa, poi per qualche giorno non se n’è più parlato. Ma Dodi Lukebakio è tutt’altro che sparito dai radar dell’Inter che, invece, è ancora attiva sulle tracce del belga dell’Hertha Berlino. Non solo, in Germania sono convinti che la dirigenza interista faccia davvero sul serio.

Stando a quanto riferisce il Berlinen Kurier, infatti, in una lista di dieci club interessati che comprende Friburgo, Villarreal, PSV Eindhoven, Milan, Fiorentina, Bologna, Torino e Roma, l’Inter sarebbe la squadra più convinta dal potenziale di Lukebakio e sarebbe pronta a mettere sul piatto i 12 milioni di euro che corrispondono alla valutazione fatta dall’Hertha per il giocatore. Il feeling dimostrato in nazionale con Lukaku, che Marotta e Ausilio stanno provando a riportare a Milano dal Chelsea, sarebbe un altro dei fattori che spingono l’Inter ad affondare il colpo.

L’opinione di Passione Inter

All’addio di Dzeko bisogna sommare quello di Correa che l’Inter sta pianificando, in questo modo lo spazio per l’investimento su Lukebakio sarebbe comodo. Per caratteristiche è un profilo che manca all’attacco dell’Inter, più portato anche al dribbling oltre che alla progressione palla al piede. E in nazionale con Lukaku si sta trovando a meraviglia. Sperando possano replicare all’Inter.