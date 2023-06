Venerdì 23 giugno, il weekend si avvicina ma il mercato dell’Inter non accenna ad entrare in modalità relax. Facciamo il punto della situazione con gli aggiornamenti principali di queste ore, andando in ordine di ruoli coinvolti.

Mercato Inter, portieri: pericolo Manchester United su Onana

Vicario è volato al Tottenham e nel frattempo l’Inter si trova ad affrontare l’insidia Manchester United per Onana: i Red Devils secondo indiscrezioni avrebbero deciso di interrompere le trattative per il rinnovo di De Gea e starebbero preparando l’offerta per il portiere nerazzurro. La dirigenza fissa un prezzo molto elevato. Il muro reggerà?

Mercato Inter, difesa: Azpilicueta in arrivo

La novità principale di queste ore riguarda Cesar Azpilicueta: in uscita dal Chelsea, ad un passo dall’accordo con l’Inter. Capitano dei Blues, classe ’89, si libera a parametro zero.

Mercato Inter, centrocampo: attesa Brozovic, sfida totale per Frattesi

Sembra quasi una corsa al chi arriverà per primo. Il Milan sta completando la cessione di Tonali al Newcastle e contatta ufficialmente il Sassuolo per Davide Frattesi, obiettivo prioritario dell’Inter che aspetta novità sul fronte Brozovic per poter procedere all’affondo finale. Nel frattempo lo stesso Frattesi in un’intervista ha lanciato più di un indizio sulla sua voglia di Inter. In Portogallo, invece, lanciano la bomba: Inter fortemente interessata a Otavio. L’agente per ora non conferma.

Mercato Inter, attacco: in attesa di Lukaku, derby per Thuram

L’avvocato di Lukaku nelle scorse ore ha smentito contatti col Milan, ribadito la sua volontà di rimanere in Europa e dunque che ora tocca all’Inter fare una mossa concreta. Vediamo. Nel frattempo è sempre più agguerrito il derby su Marcus Thuram: il PSG è fuori dalla corsa, il Lipsia sembra indietro, mentre l’assalto interista è concreto ed è una sfida accesa al Milan. A brevissimo il giocatore dovrebbe prendere una decisione, già nelle prossime ore. Dalla Germania intanto nuove informazioni su Lukebakio dato per vicino all’Inter.