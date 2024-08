Palacios-Inter al traguardo: ecco quando arriva a Milano

Tomas Palacios è ormai vicinissimo a diventare un giocatore dell’Inter. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’affare può ormai essere considerato al traguardo e l’intesa fra i nerazzurri e l’Independiente Rivadavia è in cassaforte.

Per chiudere definitivamente la trattativa, l’Independiente deve trovare un accordo con il Talleres, squadra proprietaria del cartellino del difensore, sulle percentuali dell’incasso dalla cessione. Si tratta di dettagli risolvibili, anche perché Palacios continua ad essere inflessibile sulla sua decisione: vuole solo l’Inter, respinti i tentativi arrivati dalla Germania nelle ultime ore.

Per quanto riguarda invece gli accordi con i nerazzurri, la base fissa rimane di 6,5 milioni di euro alla quale verranno aggiunti dei bonus (se n’è parlato ieri) legati alle presenze del 21enne argentino. Secondo la rosea, non ci sarà invece una percentuale sulla futura rivendita.

Si conta dunque di limare tutti i dettagli a breve, in modo che da lunedì in poi Palacios possa arrivare a Milano. Il club nerazzurro vuole fare in fretta, consapevole che venerdì sera chiude la sessione di calciomercato: c’è da organizzare un volo intercontinentale Argentina-Italia e si vogliono evitare intoppi burocratici dell’ultimo minuto.