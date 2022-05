GdS – Inter-Perisic, tutto tace sul rinnovo. E in Italia ci prova la Juventus

L'esterno croato può dire addio al termine della stagione

Antonio Siragusano

Nella notte dei festeggiamenti celebrati a lungo dall'Inter per la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus, hanno avuto un suono poco piacevole le note suonate da Ivan Perisic nell'intervista post-partita. Il migliore in campo del derby d'Italia ha ammesso pubblicamente di non aver gradito il trattamento della società in fase di rinnovo, di non aspettarsi proprio di arrivare all'ultimo secondo prima della scadenza del contratto per raggiungere un nuovo accordo.

Parole dure che non hanno comunque avuto forti ripercussioni presso la dirigenza interista, la quale prosegue il suo lavoro alla ricerca di un'intesta con l'entourage del croato. Il vero problema è che l'offerta nei suoi confronti non verrà rivista al rialzo: Perisic dovrà dunque decidere se accettare i 4,5 milioni di euro offerti per il prossimo biennio, oppure se dare incarico all'agente Frane Jurcevic di cercare altrove offerte da 6 milioni. Ad ogni modo una volta chiusa la pratica di Cagliari, club e calciatore si rivedranno in un altro importante incontro.

Stando a quanto ribadito da La Gazzetta dello Sport, il vero rischio per l'Inter - oltre a quello di perdere a zero il miglior calciatore della stagione nerazzurra - è di doverlo vedere il prossimo anno sempre in Italia ma con una maglia diversa. Nello specifico ci starebbe pensando la Juventus, alla ricerca di un esterno mancino con queste caratteristiche per sostituire Bernardeschi all'interno della rosa. Rispetto al più quotato Di Maria, Perisic chiederebbe un ingaggio inferiore all'argentino ed una condizione fisica straripante. E per l'Inter, che allo stesso tempo sta trattando a zero Dybala, sarebbe un durissimo colpo regalare ai bianconeri uno dei suoi migliori giocatori.