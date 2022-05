GdS – Zhang in estasi dopo la festa: con Dybala sogna anche Zapata

Le possibili mosse dell'Inter sul prossimo mercato

Dopo aver alzato il terzo trofeo della sua gestione, Steven Zhang ha fatto capire in tutti i modi di voler proseguire la sua avventura all' Inter . E' vero che Suning non è ancora uscito da una situazione economica complicata e che sul fronte degli investimenti nel mondo occidentale continuerà ad incontrare parecchi ostacoli, ma l'entusiasmo contagioso delle ultime ore ha ricompattato ulteriormente la dirigenza interista.

Come ricordato questa mattina da La Gazzetta dello Sport , è vero che il primo grande sogno rimane Paulo Dybala, ma non è il solo. Sull'argentino vi sarebbe stato un incontro quasi decisivo prima di Bologna-Inter, nel quale la Joya e il club nerazzurro si sarebbero difatti promessi una volta scaduto il contratto dell'argentino con la Juventus. La società interista non ha ancora chiuso l'affare perché prima avrà bisogno di liberarsi di ingaggi pesanti, e questo dettaglio lascia ancora una piccola speranza ad altri club interessati a Dybala.

Il 10 bianconero, secondo la rosea, non è l'unico obiettivo sul taccuino di Ausilio e Marotta. Alla ricerca di un centravanti, l'Inter sta continuando ad incontrare numerose difficoltà per arrivare ai 40 milioni chiesti dal Sassuolo per Scamacca. Da qui il ritorno di fiamma nerazzurro per Duvan Zapata, attaccante già trattato immediatamente dopo la cessione di Lukaku che per caratteristiche fisiche e tattiche potrebbe fare al caso di Simone Inzaghi. Il sogno sarebbe riuscire a portare in nerazzurri sia il colombiano che Dybala, per un attacco stellare.