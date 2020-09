Mercato – Candreva e Ranocchia, prosegue la trattativa fra Inter e Genoa: si discute sugli ingaggi

Fra le priorità dell’Inter in questa sessione di mercato c’è quella di sistemare quei calciatori considerati in esubero perché non considerati parte del progetto dal tecnico nerazzurro Antonio Conte. In una lista che comprende diversi nomi figurano anche il difensore Andrea Ranocchia e l’esterno Antonio Candreva, non convocati dall’allenatore salentino nell’ultima amichevole giocata dal club contro il Lugano.

La società che si è fatta avanti con maggior interesse per i due calciatori è il Genoa: il direttore sportivo dei liguri Daniele Faggiano ha incontrato in più occasioni la dirigenza nerazzurra, in particolare Piero Ausilio e Daniele Baccin. Stando a quanto riferito dal giornalista di Sportitalia Luca Cilli i discorsi continuano, nonostante una certa resistenza arrivata soprattutto dal difensore. Al centro delle trattative il tema ingaggi e la loro copertura.

