Avanti tutta nella trattativa per Godin. Inter e Cagliari al lavoro, chiara la volontà del giocatore

Prosegue incessante la trattativa di mercato fra Inter e Cagliari per il difensore Diego Godin, considerato in uscita dalla formazione nerazzurra in quanto non adatto al modulo del tecnico Antonio Conte. I discorsi sono impostati da tempo, anche se trovare la quadra economica nell’operazione non è semplice. Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato anche di passi indietro e del possibile inserimento di nuove pretendenti.

Stando a quanto riportato sul proprio profilo Twitter dal giornalista Alfredo Pedullà, però, Diego Godin ha dato la sua parola al Cagliari e non è disposto ad ascoltare altre società. La volontà comune è quella di chiudere l’affare e si lavora incessantemente per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.