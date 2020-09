Sky – Inter, il Genoa vicino a Zappacosta dal Chelsea: sfuma Candreva?

Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter, il Genoa sarebbe piombato improvvisamente su un nuovo nome per la fascia destra. Si tratta di Davide Zappacosta, che sarebbe pronto ad arrivare dal Chelsea in prestito. In questo caso, però, anche il mercato dell’Inter ne verrebbe indirettamente influenzato: i rossoblu, infatti, in queste ore stavano riflettendo anche sul possibile colpo Candreva, sempre più in uscita da Milano.

Nel caso di una chiusura per Zappacosta, però, le porte per il classe 1987 diventerebbero inevitabilmente chiuse.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<