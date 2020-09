Aguilar a sorpresa: “Suarez-Juve? Non si parla dell’Inter, ma proverà a prenderlo”

Clamorosa indiscrezione di mercato rilanciata da Francesc Aguilar sul suo profilo Twitter. Nonostante l’accostamento alla Juventus degli ultimi giorni, infatti, Luis Suarez potrebbe diventare un nome caldo… per l’Inter! Secondo il noto giornalista, in questo senso, il club nerazzurro sarebbe pronto ad ingaggiarlo a parametro zero in caso di risoluzione del contratto con il Barcellona.

“Non si parla dell’Inter, ma se Luis Suarez ottiene il passaporto italiano, il club nerazzurro aspetta alla finestra per provare ad ingaggiare l’uruguaiano se viene liberato dal Barça. Ovviamente, solo se disposta a coprire economicamente l’anno di contratto che ancora gli rimane”, scrive Aguilar nel tweet che trovate qui di seguito.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<