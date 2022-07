GdS – L’Inter ora blinda Skriniar: pronto il rinnovo al 2027

Dopo aver salutato Bremer in seguito all'affondo decisivo della Juventus, l'Inter ha scelto di tornare sui suoi passi. Milan Skriniar, il grande sacrificato che la dirigenza aveva individuato per ottenere quei famosi 60 milioni, dopo le ultime vicende non andrà via. O comunque servirà un'offerta irrinunciabile da oltre 70 milioni di euro da parte del Paris Saint Germain per convincere il club nerazzurro, stanco di attendere l'affondo mai arrivato dei francesi.