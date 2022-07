Mercato – Inter, torna di moda Acerbi per chiudere la difesa: tutti i nomi

Qualora a centrocampo Gagliardini non dovesse muoversi in uscita, l'Inter effettuerà l'ultimo movimento in entrata in difesa. Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la logica fa pensare che il club andrà alla ricerca di un profilo low cost. Se l'ex Lione Jason Denayer (svincolato dallo scorso 30 giugno) non ha scaldato la dirigenza, rimane invece in cima alle preferenze di Inzaghi il nome di Francesco Acerbi, in rotta con la Lazio e in uscita a basso prezzo.