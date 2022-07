GdS – Inter, il retroscena: “Inzaghi, no a Dybala: la priorità è un’altra”

É l'Inter che ha mollato Paulo Dybala e non viceversa. Che sia stato giusto o meno, è questa la linea che emerge. C'è anche un retroscena di mercato riportato da La Gazzetta dello Sport che argomenta ancora di più questa tesi: "Nel momento in cui ha riportato Lukaku a Milano, Simone Inzaghi non aveva più bisogno di Dybala - si legge sulla Rosea - ammesso che lo volesse, prima del rientro del belga. L’allenatore lo ha comunicato alla società nelle riunioni di mercato."