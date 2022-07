CdS – L’Inter sfida il Napoli: piace Kim del Fenerbahce

Il centrale sudcoreano ha una clausola rescissoria alla portata dei nerazzurri

Antonio Siragusano

In attesa dei prossimi sviluppi intorno alla vicenda Bremer, l'Inter si sta portando avanti con eventuali alternative. Il club nerazzurro in questo momento sta per accusare il sorpasso della Juventus, piombata sul brasiliano con un'offerta superiore dopo la cessione di de Ligt al Bayern Monaco. La dirigenza interista, però, starebbe già sondando tutte le possibili soluzioni per rinforzare la linea di difesa di Simone Inzaghi, specialmente qualora dovesse andar via Milan Skriniar.

Come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, tra i vari profili che piacciono ad Ausilio e Marotta va segnalato anche quello di Kim Min-Jae, centrale sudcoreano già nel mirino del Napoli come possibile erede di Koulibaly. Il centrale classe 1996 di proprietà del Fenerbahce ha una clausola rescissoria pari a 20 milioni di euro, cifra alla portata dell'Inter. Alto 190 centimetri, per caratteristiche fisiche e tecniche sarebbe un rinforzo utile sul centro destra della retroguardia nerazzurra.

Da monitorare la forte concorrenza sul suo cartellino, visto che la clausola rescissoria - oltre al pressing del Napoli - nelle scorse settimane ha avvicinato l'interesse di altri club in Europa come il Rennes in Francia e l'Everton di recente in Inghilterra.