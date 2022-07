Inter senza Bremer, ecco il piano B: sale il nome di Demiral, c’è la chiave

E se Bremer dovesse davvero saltare? L’ Inter non si farebbe trovare impreparata, a maggior ragione con una cessione di Milan Skriniar che però, al momento, non è vicina.

La prima opzione che si sta valutando riguarda il nome di Merih Demiral , già cercato dai nerazzurri lo scorso giugno. È stato riscattato dall’ Atalanta per 20 milioni di euro, la stessa cifra a cui l’Inter vorrebbe vendere Pinamonti . E proprio il centravanti classe 1999 potrebbe essere la chiave per questa trattativa.

LE ALTERNATIVE - I nerazzurri sono interessati anche a Manuel Akanji, 26enne del Borussia Dortmund con il contratto in scadenza nel 2023. Il club tedesco lo valuta 20-25 milioni di euro, ma gli ha già detto che non lo schiererà più nelle amichevoli estive: l’Inter aveva in mente di tentare l’assalto a parametro zero per la prossima estate, ma la trattativa potrebbe essere anticipata.