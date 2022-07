Mercato – Bremer, la Juve offre di più: ma l’Inter non è ancora fuori dai giochi

Il difensore brasiliano non si opporrebbe a un trasferimento alla Juventus

Il futuro di Bremer non è ancora deciso. Nonostante la Juventus abbia in mente di fare un’offerta più alta di quella dei nerazzurri, la trattativa non è ancora conclusa. Nella serata di ieri, Inter e Torino si sono visti: la dirigenza nerazzurra ha confermato l’offerta di 30 milioni di euro (sotto forma di prestito con riscatto) più il prestito di Cesare Casadei.