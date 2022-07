Skriniar-PSG, nessuna novità: presto tornerà a essere convocato dall’Inter

La situazione tra Milan Skriniar e il PSG non è ancora cambiata. Nonostante il nome di Bremer che si allontana, non è detto che l'Inter trattenga il difensore slovacco: a 70 milioni di euro, Skriniar parte. Questa cifra, al momento, non è però ancora stata raggiunta dai parigini. Intanto arriva una novità importante: Skriniar potrebbe essere presto convocato.