Inter, nuova cessione e tesoretto in arrivo: “C’è la trattativa”

L’Inter continua a lavorare in uscita per i giovani calciatori che nella scorsa stagione sono stati ceduti in prestito e hanno fatto ritorno alla base dal 1° luglio. Il club nerazzurro, in particolare, ha già ufficializzato gli addii a titolo definitivo di Mattia Zanotti al Lugano e Gaetano Oristanio al Venezia, oltre all’operazione in prestito che ha portato Sebastiano Esposito all’Empoli. A breve, inoltre, è prevista l’ufficialità anche per il ritorno di Francesco Pio Esposito allo Spezia.

E a proposito di ritorni, secondo Footmercato l’Inter sarebbe in trattativa con il Brest per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Martin Satriano. L’uruguaiano classe 2001 arriva da un prestito proprio nel club francese, dove ha ottenuto una storica qualificazione in Champions League.

Il club nerazzurro valuta Satriano circa 10 milioni di euro, ma l’accordo potrebbe essere raggiunto anche per una cifra inferiore, a patto che il trasferimento sia definitivo. In tal caso, i nerazzurri potrebbero garantirsi un tesoretto da investire eventualmente in entrata.