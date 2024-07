L’Inter dice addio al difensore: “Accordo raggiunto”

Fra i difensori nel mirino dell’Inter come terzi di sinistra, negli scorsi giocatori era circolato con insistenza il nome di Lorenzo Pirola. Per il difensore classe 2002, attualmente in forza alla Salernitana, si sarebbe trattato di un ritorno dopo l’addio di un anno fa a seguito del riscatto esercitato dal club campano per 5 milioni di euro.

Tuttavia, secondo Fabrizio Romano, l’affare non si farà perché l’Olympiacos ha raggiunto un accordo per acquistare Pirola. L’affare verrà chiuso sulla base di 3 milioni di euro e all’Inter spetterà una parte della cifra, vista la percentuale sulla rivendita pattuita con la Salernitana al momento della cessione.