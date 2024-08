Satriano al Lens: quanto può incassare l’Inter

L’Inter è ormai a un passo dalla cessione di Martin Satriano al Lens. L’attaccante uruguaiano si trasferirà nuovamente in Francia dopo l’esperienza della stagione passata al Brest, club con il quale ha giocato una bella annata qualificandosi per la Champions League. Tuttavia, nelle scorse settimane la punta ha rifiutato il ritorno in Bretagna.

Il classe 2001 si trasferirà invece al Lens con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. La cifra pattuita è – come riporta Tuttomercatoweb – di 6 milioni di euro, uguale al prezzo stabilito durante la trattativa poi saltata con il Brest (che però lo avrebbe preso a titolo definitivo).