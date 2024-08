Inter, si chiude per il difensore: “Incontro a Milano”

Siamo alle battute finali per la trattativa che dovrebbe portare Tomas Palacios all’Inter. Il difensore argentino classe 2003 sarebbe il quarto colpo di calciomercato per i nerazzurri dopo Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez.

Come fa sapere il portale TycSports, oggi in Italia arriveranno i dirigenti dell’Independiente Rivadavia e il direttore sportivo Sebastian Peratta per incontrare la dirigenza dell’Inter. L’offerta del club di Viale della Liberazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 6-7 milioni di euro.

Simone Inzaghi accoglierebbe così la desiderata alternativa ad Alessandro Bastoni e potrebbe così avere a disposizione due giocatori per ruolo, esigenza molto importante e messa in chiaro dal tecnico sin dal suo arrivo all’Inter.