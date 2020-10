Sky – Ex Inter, Schelotto pronto a tornare in Italia: contatti con il Cagliari. E sui social…

Ezequiel Schelotto potrebbe presto tornare in Serie A e raggiungere un altro ex nerazzurro, come Diego Godin, a Cagliari. Come riportato infatti da Sky Sport il club rossoblu negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con l’ex Inter e Atalanta.

Svincolatosi a fine contratto dal Brighton, ora Schelotto può firmare con qualsiasi squadra anche se il calciomercato è chiuso. Conferme arrivano anche via Instagram con il centrocampista uruguaiano del Cagliari Nandez che si è lasciato andare ad un significativo “Ti aspettiamo”.

