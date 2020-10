Beccalossi attacca Eriksen: “Deve darsi una svegliata. Poche chiacchiere, dimostri quanto vale”

Evaristo Beccalossi, leggenda dell’Inter, è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 durante il programma Tutti Convocati per parlare dei temi più caldi che tengono banco in casa nerazzurra. Il rendimento di Eriksen continua a far parecchio discutere.

Beccalossi non usa giri di parole e manda un forte messaggio al fantasista danese: “Fa parte della rosa e ci si aspetta molto di più. Io sono contrario quando sento dire che bisogna trovargli la collocazione. Poche chiacchiere, uno quando va in campo deve dimostrare la forza che ha. Eriksen deve dimostrare di più. Ha qualità, ma quando uno indossa quella maglia la deve tirare fuori in un modo o nell’altro. Quest’anno l’Inter ha una grande rosa, chi rimane giù dal treno rimane giù. Deve darsi una svegliata“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<