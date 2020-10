GdS – Barella e Vidal, le due chiavi di Conte per la ripartenza sprint. Il punto sugli altri a centrocampo

Il vecchio e il giovane, potrebbe essere un titolo da film ma è la situazione che Antonio Conte si ritrova – a oggi – a centrocampo: il vecchio, Arturo Vidal, che da quando è arrivato all’Inter non ha ancora giocato 90 minuti filati ma che spera di mettersi presto in condizione di poter disputare tutta la partita; e il giovane, Nicolò Barella, reduce da due gare esaltanti con la Nazionale prima del derby e giunto ormai a un punto decisivo della sua crescita e della carriera, e che si è preso anche gli elogi di Antonio Conte dopo la gara col Milan.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, sono appunto Vidal e Barella i due uomini su cui Conte dovrà fare maggiore affidamento in mezzo al campo, almeno a breve termine: questo perché Roberto Gagliardini è ancora positivo al Covid, mentre Radja Nainggolan può rientrare già contro il Borussia Monchengladbach ma le sue condizioni vanno valutate. Situazione sospesa, al momento, per Brozovic ed Eriksen, entrambi non convincenti nelle ultime uscite.

