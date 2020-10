Transfermarkt – Inter, che fine ha fatto il vero Eriksen? Crolla il suo valore di mercato

Da quando Christian Eriksen è approdato in Italia sembra che il suo talento sia smarrito durante il volo che lo ha portato dall’Inghilterra. Il fantasista danese non è riuscito ancora a mostrare le sue qualità in maglia nerazzurra, deludendo ambiente e società.

Un calo importante, vistoso e impossibile da nascondere che ha inevitabilmente ripercussioni anche in ottica mercato. Come infatti riportato da Transfermarkt, il suo valore di mercato ora si attesta su 60 milioni di euro, 20 in meno di quando è sbarcato a Milano.

