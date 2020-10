CM.com – Liverpool, tegola van Dijk: stagione finita? Klopp pensa a Skriniar

Brutta tegola per il Liverpool di Jurgen Klopp. Virgili van Dijk, in seguito ad un duro intervento di Pickford, ha rimediato nel derby tra Everton e Liverpool la frattura del legamento crociato del ginocchio e per questo sarà costretto ad operarsi.

Si prevede un lungo stop ma è possibile che la sua stagione sia già finita. Come riportato da calciomercato.com, il Liverpool così a gennaio potrebbe tornare sul mercato e regalare a Klopp un degno sostituto.

In lista ci sarebbe Milan Skriniar: il difensore slovacco dell’Inter, dopo essere stato corteggiato dal Tottenham, potrebbe fare comodo a Klopp. Per la dirigenza nerazzurra nessuno è incedibile e Marotta è pronto a considerare eventuali offerte. Sul taccuino del Liverpool anche Koulibaly, Gimenez e Upamecano,

