Inter-Borussia M, le probabili formazioni: ballottaggio sulla trequarti. Bastoni dal 1′?

L’occasione è la migliore per riscattare la sconfitta nel derby rimediata sabato in campionato contro il Milan. L’Inter mercoledì sera ospiterà a San Siro il Borussia Mönchengladbach nel match valido per la prima giornata del girone B di Champions League.

Antonio Conte recupera Bastoni, guarito totalmente dal coronavirus, e Stefano Sensi che ha scontato in campionato un turno di squalifica. Entrambi potrebbero partire dal 1′: il difensore azzurro verrà valutato in questi giorni ma ha già ripreso ad allenarsi in gruppo mentre l’ex Sassuolo potrebbe essere il prescelto sulla trequarti alle spalle della LuLa. Al momento è favorito su Eriksen e Brozovic (in questo caso Barella giocherebbe più avanzato).

Confermati gli altri con D’Ambrosio e De Vrij in difesa davanti a capitan Handanovic, Barella e Vidal in mediana con Hakimi e Perisic sulle fasce.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Perisic; Sensi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Embolo. All. Rose

