Brozovic, ci risiamo. Dalle stelle alla stalle: la concorrenza questa volta non manca. E’ finita?

Fino a pochi mesi fa Marcelo Brozovic era il padrone assoluto con Barella del centrocampo dell’Inter. In poche settimane il suo status all’interno della rosa nerazzurra si è completamente ribaltato, con il croato che è finito così ai margini del progetto tecnico di Conte.

La prestazione fornita contro il Milan è stata davvero deludente e ha parecchio infastidito la tifoseria nerazzurra. Errori banali e interventi in ritardo, Brozovic è apparso con la testa altrove. Un problema in più per Conte che però si può consolare con la coppia Vidal-Barella. Difficilmente il tecnico farà a meno di loro ma da qui a gennaio servirà l’aiuto di tutti.

L’impressione è che per Brozovic la strada sia davvero in salita. Alle spalle dell’azzurro e del cileno c’è Sensi ma sembra aver recuperato terreno anche Gagliardini. Il tutto senza dimenticare Nainggolan ed Eriksen. Insomma, per giocare in quest’Inter serve il miglior Brozovic. Quello Epic che ha trascinato l’Inter per gran parte della scorsa stagione. Sicuramente non questo, che Marotta e Conte lascerebbero partire volentieri a gennaio.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<