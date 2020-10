Tra Skriniar e il Tottenham tutto tace. Capitolo chiuso? Una nuova offerta…

Dopo il blitz in Italia e il no dell’Inter alla prima offerta presentata, il Tottenham sembra aver mollato per ora la presa su Milan Skriniar. Come riportato da La Gazzetta dello Sport non si registrano infatti particolari novità sul mercato in queste ore.

Non sono da escludere colpi di scena da qui a fine calciomercato ma servirà un’offerta davvero importante, magari da 45-50 milioni, che potrebbe cambiare il futuro dello slovacco. L’Inter però è stata chiarissima e non intende concedere sconti.

