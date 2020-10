Il Tottenham insiste per Skriniar: c’è la data per la nuova offerta. La richiesta dell’Inter

Il Tottenham farà un nuovo tentativo sul mercato per Milan Skriniar. Come riportato da Express, la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di sabato 3 ottobre.

La dirigenza del club inglese presenterà una nuova offerta all’Inter dopo la prima da 30-35 milioni di euro, rifiutata dai nerazzurri. Servirà un rilancio importante per convincere Marotta e Ausilio.

L’Inter si priverebbe di Skriniar per una cifra attorno ai 50 milioni di euro ma vuole chiudere i discorsi entro sabato in modo tale da cercare poi un sostituto da regalare a Conte.

