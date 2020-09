TS – Non solo Agoumé, lo Spezia vuole concedere il bis: il sogno è Pinamonti

Andrea Pinamonti è tornato da poco all’Inter ma il classe 1999 continua ad essere protagonista sul mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo Spezia è pronta a preparare l’assalto e a concedere il bis dopo l’arrivo in Liguria di Lucien Agoumé.

Un’idea quella di Pinamonti che affascina lo Spezia, l’azzurro potrebbe arrivare dopo la gara di Udine del 30 settembre. Una trattativa per ora solo abbozzata pronta ad accendersi qualora il club non trovi l’accordo con il Bologna per Santander e in caso di arrivo di un’altra punta ad Appiano.

