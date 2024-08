“Palacios a un passo dall’Inter”. Ecco quando si chiude

L’Inter sta accelerando nelle ultime ore per il nuovo difensore mancino richiesto da Simone Inzaghi. Secondo quanto riportano in Argentina, Tomas Palacios sarebbe ormai vicinisimo ai nerazzurri, tant’è che non verrà impiegato nella partita di domani dell’Independiente Rivadavia – squadra nella quale milita attualmente in prestito – proprio contro il Talleres, club proprietario del suo cartellino.

Con questi ultimi l’Inter sta portando avanti una trattativa che procede spedita. Il quotidiano Olé scrive che “il trasferimento è a un passo e l’affare dovrebbe andare in porto dopo il weekend“. Il giornalista Cesar Luis Merlo annuncia anche le cifre della trattativa: l’Inter dovrebbe versare circa 6 milioni di euro al Talleres per acquistare il difensore argentino classe 2003.