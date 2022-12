Inter-Thuram, atto II: nuovo incontro post Mondiale, Ausilio gioca un jolly

I nerazzurri vogliono provare ad anticipare tutte le concorrenti

Simone Frizza

L'Inter prova ad anticipare tutti per Marcus Thuram e fissa un nuovo incontro con il suo entourage per il periodo post-Mondiale. La Gazzetta Sportiva di oggi fa il punto sulla trattativa, descrivendo il club nerazzurro come assolutamente in corsa per l'attaccante francese. Le squadre sulle tracce di Thuram sono tante, ma attualmente la sfida più concreta è quella contro il Bayern Monaco. L'Inter, scrive il quotidiano, non avrà di certo chances con i bavaresi a livello economico. Ma, nonostante questo, può giocare la partita per convincere il classe 1997 puntando sul lato sportivo.

A differenza del Bayern, infatti, l'Inter può certamente garantire a Thuram maggiore minutaggio in campo, se non addirittura una prospettiva precisa di titolarità. Non immediata, probabilmente, ma in un attacco che ad oggi comprende un Correa fisicamente fragile, un Dzeko di 36 anni e un Lukaku tutto da ritrovare, non è difficile pensare che Thuram possa scalare le gerarchie molto velocemente. Si parlerà principalmente di questo nell'incontro tra i nerazzurri e l'entourage di Thuram previsto una volta terminato il Mondiale. La finale si gioca tra 7 giorni esatti e la Francia è la grande favorita dopo aver eliminato l'Inghilterra: chissà che la carriera di Thuram non viva due importanti scossoni nel giro di poche ore...

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Come vi diciamo da tempo, per provare a centrare il colpo Thuram l'Inter deve lavorare sulle tempistiche. Il corteggiamento verso il francese è già cominciato e il fatto che lui non abbia chiuso le porte alla Serie A è una buona notizia. A questo punto, restano due cose da fare: ritagliargli un posto nella rosa degli attaccanti e sperare che Thuram metta le prospettive di titolarità all'Inter davanti a tutto quello che di buono potrà offrirgli il Bayern Monaco.