Calciomercato 2021/22, tutti i trasferimenti dell’Inter di quest’estate: cosa dice il bilancio

Ha pesato molto la cessione di Lukaku

Lorenzo Della Savia

Giuseppe Marotta lo ha ribadito a più riprese, e - in fondo - non c'era chi non se l'attendesse: l'Inter, quest'estate, sul mercato ha dovuto mantenere una condotta tesa all'austerità, stando attenta a spendere solo in caso di incassi consistenti e comunque mantenendo gli incassi ben superiori rispetto alle spese. Esigenze di liquidità e di autofinanziamento, certamente: ed è in questo senso che vanno lette le pesanti cessioni di Romelu Lukaku e di Achraf Hakimi delle scorse settimane, al netto di tutte le discussioni sull'opportunità dell'uno e dell'altro trasferimento.

Ma come è stato, dal punto di vista dei numeri, questo mercato dell'Inter. Noi di Passione Inter abbiamo provato a ricostruire tutte le principali operazioni della finestra estiva e, con il supporto dei dati Transfermarkt, siamo riusciti a delineare un saldo tra operazioni in entrata e operazioni in uscita. Nota bene: tra i trasferimenti di questa sessione di mercato sono compresi anche i riscatti in uscita di Candreva e Politano e quello in entrata di Darmian, tutti concretizzatisi a febbraio 2021.

ACQUISTI: Vanheusden (d, Stantard Liegi, 16 milioni), Dumfries (c, PSV Eindhoven, 12,5 milioni), Correa (a, Lazio, 5 milioni, prestito), Darmian (d, Parma, 2,5 milioni, riscatto), Calhanoglu (c, Milan, gratis), Cordaz (p, Crotone, gratis), Dzeko (a, Roma, gratis). Totale acquisti: 36 milioni.

CESSIONI: Lukaku (a, Chelsea, 115 milioni), Hakimi (d, Paris Saint-Germain, 60 milioni), Politano (a, Napoli, 19 milioni, riscatto), Candreva (c, Sampdoria, 2,5 milioni, riscatto), Rivas (c, Reggina, 0,55 milioni), Padelli (p, Udinese, gratis), Joao Mario (c, Benfica, gratis), Nainggolan (c, Royal Antwerp, gratis), Young (d, Aston Villa, gratis), Dalbert (d, Cagliari, prestito), Esposito (a, Basilea, prestito), Gravillon (d, Reims, prestito), Vanheusden (d, Genoa, prestito), Pinamonti (a, Empoli, prestito). Totale cessioni: 197,05 milioni

SALDO ACQUISTI-CESSIONI: +161,05 MILIONI