Stramaccioni sull’Inter: “Inzaghi la scelta giusta per il dopo Conte, sono ancora i favoriti”

Il tecnico è ancora molto legato ai colori nerazzurri

Andrea Stramaccioni , ex allenatore dell' Inter e primo tecnico ad espugnare lo Juventus Stadium proprio alla guida dei nerazzurri, ha parlato del suo vecchio club in un'intervista a La Gazzetta dello Sport . Il mister ha detto la sua sulla situazione in casa Inter e sulla lotta Scudetto.

Stramaccioni ha dichiarato: "Inzaghi era il profilo migliore per sostituire Conte, per dare continuità dal punto di vista tecnico-tattico. La società è stata anche molto brava a sostituire i giocatori ceduti e il nuovo tecnico può sorridere: non poteva sperare in un avvio e in un impatto migliore. Credo rimanga la favorita per lo Scudetto, non solo per le difficoltà della Juventus: sarà la più affamata, vorrà difendere con le unghie e con i denti il tricolore appena conquistato".