GdS – Anche con le cessioni dei big, l’Inter resta la regina del mercato

Le milanesi sono le migliori della sessione

Chiuso il capitolo mercato estivo è ora di tirare le somme. Al netto delle dolorosissime cessioni per questioni di bilancio, come si è comportata l' Inter di Simone Inzaghi secondo La Gazzetta dello Sport . Molto bene, soprattutto se rapportata con le avversarie per lo Scudetto.

"Inter, la migliore, voto 7,5. Perdere Lukaku, Hakimi ed Eriksen in un colpo solo significa mettere tutto in discussione: come la sostituzione dello “Special Guest” Antonio Conte con il più pragmatico Simone Inzaghi. Tutte mosse rischiose che Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno compiuto in velocità. E con un bilancio tecnico interessante: Calhanoglu, Dzeko, Correa e Dumfries si sono presentati al meglio e quei 115 milioni in cassa ridanno ossigeno a un club che così riconquista l’autosufficienza gestionale. Un autentico miracolo tecnico, con l’auspicio che l’Inter abbia presto la forza per tornare a programmare, presupposto per pensare in grande e disegnare un futuro ambizioso".