Tuttosport: “L’Inter vuole davvero Rabiot”. I dettagli

È di qualche giorno fa la notizia secondo la quale l’Inter vorrebbe ingaggiare Adrien Rabiot a parametro zero, visto il contratto in scadenza con la Juventus il prossimo 30 giugno. Un’indiscrezione che oggi viene rilanciata da Tuttosport e corroborata da alcune certezze del quotidiano torinese.

L’Inter – secondo TS – avrebbe la necessità di cedere due big anche nella prossima estate, a meno che non arrivi un’altra cavalcata in Champions League tale da garantire ricavi monstre. Per questo motivo, uno degli indiziati per la partenza in estate sarebbe Nicolò Barella, pilastro del centrocampo nerazzurro, se dovesse arrivare un’offerta da 80 milioni di euro.

Per questo motivo, ci sarebbero già stati dei flirt tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage di Rabiot. Simone Inzaghi, infatti, ritiene il centrocampista già pronto a disimpegnarsi come mezzala nel 3-5-2, modulo ormai adottato stabilmente da Allegri. Ma il francese, anche se non dovesse arrivare a una stretta di mano per un nuovo prolungamento con la Juventus, preferirebbe una nuova esperienza all’estero piuttosto che un altro club di Serie A.

L’opinione di Passione Inter

Sono molti i dubbi sulla veridicità di queste notizie. Basti pensare alla situazione del centrocampo nerazzurro, che al momento potrebbe dirsi già completo con l’eventuale innesto di Zielinski, che coprirebbe il sesto slot al posto di Klaassen e Sensi.

La presunta necessità dell’Inter di vendere due big nella prossima estate è poi tutta da verificare e non arrivano segnali in tal senso: l’unico calciatore che sembra davvero vicino a lasciare il club in estate – per motivi legati soprattutto a contingenze contrattuali – è semmai Denzel Dumfries.

Una chiosa, poi, la merita l’ingaggio percepito da Rabiot: vero che non ci sarebbe spesa per il cartellino, ma il francese guadagna attualmente 7 milioni netti a stagione e viene ritenuto molto costoso. Sarebbe Una cifra che al momento lo renderebbe il giocatore più pagato nella rosa dell’Inter, anche se con il rinnovo di Lautaro si dovrebbe arrivare a quota 8. Le perplessità, insomma, sono molte.