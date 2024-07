CdS: “Deciso il futuro di Valentin Carboni: ecco cosa farà l’Inter”

Durante la conferenza stampa di ieri, Simone Inzaghi ha citato quattro volte Valentin Carboni. Lo ha fatto con il tono di chi considera l’argentino parte integrante della prossima Inter, tanto da disegnarne anche il ruolo. Secondo il tecnico, il classe 2005 potrebbe permettere ai nerazzurri di cambiare modulo e piazzarsi con due trequartisti alle spalle del centravanti, ma anche fare l’esterno a tutta fascia.

Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, una cessione non può ancora essere esclusa e l’Inter ha già deciso come si muoverà per l’ex Monza. Innanzitutto, il futuro verrà deciso solo quando ritornerà dalle vacanze, ovvero l’8 agosto. Carboni sarà infatti l’ultimo a rientrare, insieme al capitano Lautaro Martinez, visto che è impegnato in Coppa America con la sua Argentina che nella notte fra domenica e lunedì si giocherà la finale contro la Colombia.

La dirigenza non è molto convinta dall’idea di tenere in rosa Carboni, poiché teme che finirebbe per giocare poco e quindi abbassare inevitabilmente il valore di mercato. Marotta e Ausilio potrebbero optare per un nuovo prestito in modo da non perdere il controllo del ragazzo, mentre una cessione a titolo definitivo verrà presa in considerazione – secondo il quotidiano romano – solo per una cifra vicina ai 40 milioni.