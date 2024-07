Inter, il mercato non finisce col difensore: “Pronte altre 2 operazioni”

La priorità dell’Inter in questa fase di calciomercato è senza dubbio quella relativa all’innesto di un difensore mancino, movimento resosi necessaio dopo il grave infortunio riportato da Tajon Buchanan con il Canada in Coppa America.

Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, le manovre non si fermeranno neppure dopo l’arrivo (certo) di un elemento nel pacchetto arretrato. Ci sarebbero infatti almeno altre due operazioni che l’Inter ha in mente già nel prossimo periodo, dalle quali dipenderanno eventuali nuovi acquisti.

La prima è quella relativa a Valentin Carboni, di cui Simone Inzaghi ha parlato più volte in conferenza facendo presagire una sua permanenza nella rosa nerazzurra. Un suo addio resta però possibile, in prestito oppure a titolo definitivo, ma solo per 40 milioni di euro. In quest’ultimo caso, Marotta e Ausilio si garantirebbero le risorse per rinforzare ulteriormente la squadra nella fase conclusiva della sessione, ad agosto.

La seconda riguarda invece Denzel Dumfries. La scadenza di contratto dell’esterno olandese, fissata al 30 giugno 2025, imprime alla questione una certa urgenza e non è un caso che siano ripartiti i dialoghi con il suo entourage. Rispetto allo scorso autunno, l’ex Psv ha abbassato le pretese e – anche dal ritiro dell’Olanda a Euro 2024 – ha chiarito a più riprese di voler rimanere. La proposta dell’Inter è nota: 4 milioni netti annuali, come Federico Dimarco. C’è ottimismo per la buona riuscita dell’affare. In caso contrario, i nerazzurri dovranno muoversi per la cessione in modo da scongiurare l’addio a zero fra un anno e poi – ovviamente – reperire un valido sostituto sul mercato.