Taremi: “L’Inter è come un sogno, il momento più bello della mia vita”

Dopo l’annuncio ufficiale da parte dell’Inter arrivato stamattina, Mehdi Taremi pronuncia le sue prime parole da giocatore nerazzurro ai canali ufficiali del club. Questi i temi toccati dall’attaccante iraniano:

EMOZIONI – “Sono molto contento di essere qui con voi oggi, per me è l’avverarsi di un sogno. Sono molto felice di questo, devo dire che questo è il momento più bello della mia vita. Sono qui per dare il mio contributo, mi piacerebbe celebrare con i tifosi tante vittorie da qui in poi, in tutte le competizioni che giocheremo. Prometto che farò del mio meglio per loro e che alla fine festeggeremo tutti insieme“.

PRIMO IRANIANO ALL’INTER – “Sì, lo sapevo e ne sono molto orgoglioso. Ho fatto il possibile per essere qui e alla fine ce l’ho fatta”.

SERIE A – “È uno dei campionati più prestigiosi al mondo. Cercherò di fare del mio meglio, come ho sempre fatto fino ad ora. Voglio dare il meglio di me qui all’Inter”.

STILE DI GIOCO – “Come attaccante devo fare gol, assist e vincere le partite, che è la cosa più importante per la squadra. Sono all’Inter, un grande club, dobbiamo vincere più partite possibili, dobbiamo concentrarci su questo obiettivo e dare il massimo per raggiungerlo. Vincere è qualcosa che si ottiene grazie al lavoro di tutti: staff, giocatori, tutto il club”.

IL RUOLO DEL PADRE – “Mio padre è una leggenda del calcio nella mia città natale. Ho iniziato a giocare a calcio da bambino, avevo sei anni. Lui mi ha sempre sostenuto e mi ha fatto diventare quello che sono oggi, seguendomi negli allenamenti. È stato un percorso molto bello per me”.

SOPRANNOME – “Quando ero al Porto mi chiamavano ‘Principe di Persia’, ma vediamo qui”.