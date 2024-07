Carboni al Marsiglia si allontana: l’Inter ha già pronto il piano B

È ormai conclamato l’interesse del Marsiglia per Valentin Carboni, argentino classe 2005 dell’Inter. Il principale sponsor del giocatore è il tecnico dei francesi, Roberto De Zerbi, che apprezza molto il giocatore e vorrebbe allenarlo già nella prossima stagione.

L’offerta ufficiale dell’OM, tuttavia, è lontana dalle richieste dell’Inter, che per privarsi del giocatore chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Non è un caso che Simone Inzaghi lo abbia citato più volte durante la prima conferenza stampa, a testimonianza di quanto rappresenti per i nerazzurri un asset fondamentale anche sul calciomercato.

Il Marsiglia, inoltre, è vicinissimo a Mason Greenwood del Manchester United. Un acquisto che, tanto per l’esborso economico che comporterebbe quanto per lo spazio ridotto in rosa, allontanerebbe Carboni dalla Ligue 1.

Secondo il Corriere dello Sport, in ogni caso, l’Inter avrebbe già pronto un piano B qualora il trasferimento dovesse definitivamente saltare. Difficile che rimanga con la Prima Squadra, considerato il minutaggio ridotto che gli verrebbe garantito. Piuttosto, il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio punterebbero a un nuovo prestito che permetta di mantenere il controllo sul talento argentino, consentendogli di accumulare ulteriore esperienza.