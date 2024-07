Inter, si complica il nuovo acquisto? C’è il problema commissioni

L’Inter ha già messo a segno tre colpi in entrata (Piotr Zielinski, Josep Martinez, Mehdi Taremi) e sembra vicina a piazzare il quarto, ovvero Juan Cabal del Verona. La dirigenza nerazzurra, in ogni caso, continua a lavorare anche in ottica futura sotto la spinta della nuova proprietà Oaktree.

Si spiega anche così il forte interesse per Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001 del Venezia. Il club di Viale della Liberazione ha già raggiunto un accordo totale con il club lagunare ma – secondo quanto riporta Tuttosport – l’affare non può ancora definirsi chiuso.

Il nodo è sostanzialmente economico, in quanto l’americano deve abbassare le pretese a livello d’ingaggio e lo stesso deve fare il suo entourage per le commissioni. Tessmann è in scadenza di contratto con il Venezia nel 2025: il piano dell’Inter sarebbe quello di acquistarlo ora e cederlo subito in prestito, probabilmente all’estero. Le favorite per accaparrarselo sarebbero Everton, Ipswich Town e Feyenoord. Ma prima c’è da trovare una quadra definitiva.