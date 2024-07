Fra le operazioni che l’Inter sta portando avanti in entrata e in uscita ci sono anche quelle relative ai giovani di proprietà che lo scorso anno hanno giocato in prestito altrove. È il caso di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 che nel 2019-20 ha militato con la Prima Squadra nerazzurra.

Il ragazzo di Castellammare di Stabia è stato protagonista di una buona stagione con la Sampdoria in Serie B nel 2023-24, segnando 6 gol in 22 presenze complessive. Esposito a Genova ha trovato stabilità ed è stato apprezzato dalla piazza e dall’allenatore Andrea Pirlo, diversamente da quanto accaduto nelle esperienze abbastanza deludenti fra Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht e Bari.

I blucerchiati, tuttavia, non hanno esercitato il diritto di riscatto da 7 milioni di euro e così l’Inter si è mossa per trovare una nuova sistemazione all’attaccante. La soluzione individuata e accettata da Sebastiano risponde al nome dell’Empoli, che – secondo Sky Sport – ha chiuso l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto (le cifre dovrebbero essere simili a quelle pattuite un anno fa con la Samp).

Esposito tornerà quindi a giocare in Serie A, quattro anni dopo l’ultima volta in maglia nerazzurra sotto la guida di Antonio Conte. Prima dell’ufficialità del trasferimento in Toscana, tuttavia, firmerà il rinnovo di contratto con l’Inter, vista la scadenza fissata al 30 giugno 2025 che renderebbe altrimenti impraticabile la strada di un nuovo prestito.