In Francia sicuri: “Lautaro può vincere il Pallone d’Oro”

La stagione 2023-24 è stata letteralmente da incorniciare per Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter ha vinto Scudetto e Supercoppa Italiana da protagonista assoluto e si è anche affermato come eroe dell’Argentina in Coppa America, chiudendo l’annata con ben 32 gol complessivi fra club e nazionale.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tant’è che il centravanti argentino è entrato fra i papabili per la vittoria del prossimo Pallone d’Oro. Oggi il quotidiano francese L’Equipe inserisce infatti Lautaro fra i candidati al prestigioso riconoscimento, insieme ad altri tre top player europei.

I primi due sono del Real Madrid e, nello specifico, si tratta di Vinicius e Jude Bellingham. Entrambi hanno vinto la Champions League, ma se il brasiliano è stato eliminato ai quarti di finale in Coppa America, l’inglese è arrivato fino alla finale di Berlino, perdendola. Chi invece l’ha vinta è Rodri con la sua Spagna, altro favorito per la vittoria del Pallone d’Oro secondo L’Equipe. Il centrocampista del Manchester City ha trionfato anche in Premier League e oggi può essere considerato probabilmente il miglior centrocampista al mondo.