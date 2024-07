Inter, doppio colpo in Serie A: “Accordo raggiunto”

Dopo aver ufficializzato i primi tre acquisti di calciomercato con Piotr Zielinski, Josep Martinez e Mehdi Taremi, l’Inter continua a muoversi per rinforzare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi in ottica presente e futura. In questo senso, ci sono già degli accordi che devono essere perfezionati per arrivare alla chiusura.

Il club nerazzurro, infatti, è vicinissimo a piazzare un doppio colpo “giovane” dalla Serie A, trattandosi di due classe 2001. Il primo è Juan Cabal del Verona. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza interista ha già trovato una base d’intesa con l’entourage del difensore colombiano, ma ora manca la quadra con l’Hellas. I veneti chiedono 10 milioni di euro da raggiungere con acquisto a titolo definitivo o prestito con riscatto obbligatorio; i nerazzurri preferirebbero il diritto di riscatto o l’aggiunta di una contropartita tecnica come Issiaka Kamate, che piace al Verona. È possibile che alla cifra si arrivi tramite l’utilizzo dei consueti bonus.

Il secondo acquisto è quello di Tanner Tessmann del Venezia. Qui la situazione è opposta rispetto a Cabal, nel senso che l’Inter ha l’ok dei lagunari per chiudere ma sta ancora cercando l’intesa definitiva con l’entourage del centrocampista americano. Il piano di Marotta e Ausilio è quello di prendere Tessmann e cederlo subito in prestito per una stagione: le destinazioni più probabili sono Everton, Ipswich Town o Feyenoord.