Salta la cessione di Carboni? La mossa a sorpresa spiazza l’Inter

In un’estate nella quale l’Inter ha deciso di mantenere tutti i suoi big in rosa, l’unica grande cessione potenziale potrebbe essere quella di Valentin Carboni. L’argentino classe 2005, infatti, è reduce da un’ottima stagione a Monza ed è stato convocato dalla Seleccion per la Coppa America, vinta da poco negli Stati Uniti.

Dal 1° luglio, Carboni è nuovamente un giocatore nerazzurro dopo la fine del prestito in Brianza. Simone Inzaghi in conferenza stampa ha detto di contare su di lui per la prossima stagione, ma Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno fissato un prezzo orientativo per la cessione a titolo definitivo: 40 milioni di euro.

Una somma difficile da raggiungere per chiunque, anche se permangono i numerosi interessi nei suoi confronti. La squadra che ha mosso passi più concreti è stata il Marsiglia, con tanto di offerta ufficiale recapitata in Viale della Liberazione. Tuttavia, la cifra messa sul piatto è stata giudicata troppo bassa.

Nel frattempo, la squadra di Roberto De Zerbi potrebbe aver cambiato definitivamente obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Secondo Gianluca Di Marzio, i francesi avrebbero trovato un accordo con il Manchester United per il trasferimento di Mason Greenwood e adesso aspettano soltanto il sì definitivo del giocatore per chiudere l’affare.

L’innesto dell’inglese chiuderebbe molto probabilmente – sia a livello numerico che di risorse economiche – le porte a Valentin Carboni.