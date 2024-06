Inter, nuovo difensore a sorpresa? “Verrà valutato a breve”

Dopo aver chiuso i primi tre colpi in entrata del calciomercato, l’Inter adesso lavora anche sul fronte uscite per liberare spazio in rosa e permettersi qualche nuovo investimento. Fra i calciatori in esubero rientrano anche i tanti ragazzi mandati in prestito nell’ultima stagione.

In questa lista, tuttavia, rientrano anche alcuni profili che Simone Inzaghi valuterà in ritiro per capire se possano far parte della rosa della prossima stagione. È il caso, per esempio, del difensore belga Zinho Vanheusden. Il classe 1999 è reduce da una buona annata allo Standard Liegi, che però non lo ha riscattato, ed è per questo che – secondo il Corriere dello Sport – sarà ad Appiano Gentile il 13 luglio, giorno di inizio del ritiro.

Una sua permanenza come nuovo difensore in rosa è da considerarsi molto difficile, visto che l’Inter se ne è privata diverse volte per mandarlo in prestito (anche a causa di numerosi infortuni), ma non impossibile.